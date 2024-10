Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +109%

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,09% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell'1,09% a 34.680 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,09% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso indell'1,09% a 34.680 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : l'Europa tiene dopo Wall Street - Milano +0 - 7% - In questo quadro, in Piazza Affari tra i titoli principali il più forte è Leonardo che guadagna il 2,5% a 20,9 euro in attesa del closing dell'accordo con Rheinmetall. Nel comparto energia, gas in tenuta a 40 euro al Megawattora, con il petrolio debole (-2%) a 74 dollari al barile dopo le stime dell'Opec. (Quotidiano.net)

Borsa : Europa in ordine sparso - future contrastati - Milano +0 - 4% - Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a 0,92 euro, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,53% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. 651 dollari l'oncia). Borse europee in ordine sparso in vista delle trimestrali e della decisione della Bce sui tassi di ... (Quotidiano.net)

Borsa : Europa in ordine sparso - future contrastati - Milano +0 - 4% - In luce tra i bancari Caixabank (+1,76%), poco mosse Intesa (+0,3%), Bbva (+0,26%), Commerzbank (+0,06%) e Unicredit (+0,5%), debole Mps (-0,75%). Contrastati i future americani in assenza di dati macroeconomici e in attesa degli interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Borse europee in ordine sparso in vista delle trimestrali e della decisione della Bce sui tassi di giovedì ... (Quotidiano.net)