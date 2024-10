Bilancio in rosso per la Pedemontana Veneta: la Regione prevede un disavanzo di 113 milioni in 3 anni. E il concessionario chiede più soldi (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Anno Zero della Pedemontana Veneta è il 2024, anche se avrebbe dovuto essere il 2020, ma ulteriori ritardi hanno fatto finire la superstrada a pagamento solo nella primavera di quest’anno (con l’allacciamento alla A4). Ed è ora che cominciano ad essere pagati integralmente i canoni di disponibilità al concessionario, la società Sis dei fratelli Dogliani, che hanno costruito l’opera lunga 94 chilometri e la gestiranno per 39 anni. I guai finanziari temuti, già denunciati dalle minoranze in Regione Veneto, si stanno ora materializzando sotto forma di un disavanzo di 113 milioni di euro previsto dal 2025 al 2027, a cui si aggiungono altre incognite pesanti. Sis ha anche chiesto di rivedere il canone al rialzo per 45 milioni di euro e su questa partita è in corso un tavolo arbitrale. Ilfattoquotidiano.it - Bilancio in rosso per la Pedemontana Veneta: la Regione prevede un disavanzo di 113 milioni in 3 anni. E il concessionario chiede più soldi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Anno Zero dellaè il 2024, anche se avrebbe dovuto essere il 2020, ma ulteriori ritardi hanno fatto finire la superstrada a pagamento solo nella primavera di quest’anno (con l’allacciamento alla A4). Ed è ora che cominciano ad essere pagati integralmente i canoni di disponibilità al, la società Sis dei fratelli Dogliani, che hanno costruito l’opera lunga 94 chilometri e la gestiranno per 39. I guai finanziari temuti, già denunciati dalle minoranze inVeneto, si stanno ora materializzando sotto forma di undi 113di euro previsto dal 2025 al 2027, a cui si aggiungono altre incognite pesanti. Sis ha anche chiesto di rivedere il canone al rialzo per 45di euro e su questa partita è in corso un tavolo arbitrale.

