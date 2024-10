Lanazione.it - Bartoccini spreca troppo. Il tie-break è di Vallefoglia

(Di lunedì 14 ottobre 2024)3 (12-25, 25-19, 30-32, 25-14, 16-18) : Nemeth 27, Cekulaev 18, Ungureanu 14, Gardini 12, Gryka 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Bartolini 4, Rastelli, Cogliandro, Pecorari, Recchia. N.E. – Orlandi, Traballi (L2). All. Andrea Giovi.: Bici 23, Giovannini 19, Candi 15, Michieletto 14, Weitzel 8, Perovic 4, De Bortoli (L), Storck, Kobzar, Feduzzi. N.E. – Lee, Torcolacci. All. Andrea Pistola. Arbitri: Stefano Caretti (RM) e Vincenzo Carcione (RM).(b.s. 14, v. 4, muri 13, errori 13). MEGABOX (b.s. 11, v. 11, muri 12, errori 18).laMc Restauri Perugia che nella seconda giornata di serie A1 femminile cade al tie-. Arriva un solo punto conto la non irresistibile Megabox Ondulati Savioche era priva di due martelli del calibro di Lee e di Storck.