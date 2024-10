Agatha All Along: scoperto un indizio fondamentale per l’episodio 6 (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fan di Agatha All Along pensano di aver capito cosa accadrà nell’episodio 6 e i fan di Scarlet Witch dovrebbero essere entusiasti. l’episodio 5 ha appena rivelato che il Teen di Joe Locke è il figlio di Wanda Maximoff, Billy. I social media sono in fermento dal momento in cui le immagini della corona sono apparse sulla timeline. Ma alcuni fan hanno già individuato nel sesto episodio di Agatha All Along una sequenza di flashback per la giovane strega. Incrociando i materiali promozionali, hanno scoperto che la grafica della Guida agli Episodi che i Marvel Studios hanno distribuito prima della prima ha l’episodio 6 cerchiato con l’inchiostro rosso. Dato che il figlio di Wanda Maximoff è stato confermato nella serie, avrebbe senso che la Strega Scarlatta venisse menzionata nel prossimo episodio. Nerdpool.it - Agatha All Along: scoperto un indizio fondamentale per l’episodio 6 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fan diAllpensano di aver capito cosa accadrà nel6 e i fan di Scarlet Witch dovrebbero essere entusiasti.5 ha appena rivelato che il Teen di Joe Locke è il figlio di Wanda Maximoff, Billy. I social media sono in fermento dal momento in cui le immagini della corona sono apparse sulla timeline. Ma alcuni fan hanno già individuato nel sesto episodio diAlluna sequenza di flashback per la giovane strega. Incrociando i materiali promozionali, hannoche la grafica della Guida agli Episodi che i Marvel Studios hanno distribuito prima della prima ha6 cerchiato con l’inchiostro rosso. Dato che il figlio di Wanda Maximoff è stato confermato nella serie, avrebbe senso che la Strega Scarlatta venisse menzionata nel prossimo episodio.

Agatha All Along : La serie ha posto le basi per “la crociata dei bambini”? - Speriamo che si trasformi in qualcosa di reale…. I Marvel Studios devono aver pensato che tutto questo fosse un po’ troppo presto. È anche la mia parte preferita del primo film dei Vendicatori. Marvel aveva tutti gli eroi insieme. Marvel. Una divertente ricompensa per i fan che hanno seguito questi personaggi più giovani. (Nerdpool.it)

Agatha All Along : L’episodio 5 è collegato a un’enorme indiscrezione sul MCU - Quindi, gli ingranaggi sono sempre in movimento. Si tratta di una rivelazione sconvolgente per questa serie. Essi partono alla ricerca di Wanda Maximoff, perché due dei loro compagni di squadra vorrebbero sapere cosa è successo alla loro madre. Si può scegliere tra il ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Victor Von Doom, un film crossover Marvel che mancava da tempo, o anche sviluppi più ... (Nerdpool.it)

