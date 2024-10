Violenza di genere, il "kit di sgancio" per le donne donato dal Rotary (Di domenica 13 ottobre 2024) La Violenza di genere è stato il tema al centro dell’ultimo incontro organizzato dal Rotary Club. Sono intervenuti il prefetto Isabella Fusiello, il vicesindaco Francesca D’Alessandro, Stefania Nardini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, e il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri. Nella serata si è parlato anche del ruolo dei centri di sostegno. Marcello Naldini, presidente della cooperativa ‘Il Faro’ ed Elisa Giunti, coordinatrice dei Servizi antiViolenza, hanno approfondito e spiegato ai presenti il ruolo di questa realtà in risposta a questa emergenza sociale. Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere, il "kit di sgancio" per le donne donato dal Rotary Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladiè stato il tema al centro dell’ultimo incontro organizzato dalClub. Sono intervenuti il prefetto Isabella Fusiello, il vicesindaco Francesca D’Alessandro, Stefania Nardini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, e il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri. Nella serata si è parlato anche del ruolo dei centri di sostegno. Marcello Naldini, presidente della cooperativa ‘Il Faro’ ed Elisa Giunti, coordinatrice dei Servizi anti, hanno approfondito e spiegato ai presenti il ruolo di questa realtà in risposta a questa emergenza sociale.

