Vaccino Covid, l'infermiera Carlotta Saporetti attacca i "no-vax": "Se riempirete le terapie intensive vi staccherò la spina" (Di domenica 13 ottobre 2024) L'infermiera Carlotta Saporetti attacca i "no-vax". La giovane su Facebook ha infatti scritto un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Volevo solo dire ai novax o come preferiscono chiamarsi che se a settembre inoltrato riempiranno le terapie intensive mi impegnerò per sraccare la spi Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, l'infermiera Carlotta Saporetti attacca i "no-vax": "Se riempirete le terapie intensive vi staccherò la spina" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'i "no-vax". La giovane su Facebook ha infatti scritto un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Volevo solo dire ai novax o come preferiscono chiamarsi che se a settembre inoltrato riempiranno lemi impegnerò per sraccare la spi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’infermiera Carlotta Saporetti “morta per malore improvviso” - nel luglio 2021 balzó alla cronaca per aver detto : “Staccherei la spina ai “no-vax”” - L'infermiera Carlotta Saporetti "è morta per malore improvviso". In queste ore infatti nonostante la presunta mort . Questa la ricostruzione che gira sull'infermiera che in epoca pandemica, nel luglio 2021, balzò alla cronaca per alcune frasi contro i "no-vax", cui diceva di voler "staccare la spina". (Ilgiornaleditalia.it)