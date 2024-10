Tennis: Torneo Hangzhou. Duckworth batte McDonald in finale (Di domenica 13 ottobre 2024) L'australiano si è imposto per 2-6, 7-6(5), 6-4 Hangzhou (CINA) - James Duckworth ha vinto il challenger cinese di Hangzhou (164.000 dollari di montepremi sul cemento). L'australiano, testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale lo statunitense Mackenzie McDonald - 151 del ranking Atp - per 2-6, Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Hangzhou. Duckworth batte McDonald in finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'australiano si è imposto per 2-6, 7-6(5), 6-4(CINA) - Jamesha vinto il challenger cinese di(164.000 dollari di montepremi sul cemento). L'australiano, testa di serie numero 1, ha sconfitto inlo statunitense Mackenzie- 151 del ranking Atp - per 2-6,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis, nulla da fare per Fognini: ad Hanghzhou vince Tseng - Termina il percorso del tennista azzurro nel challenger cinese, che a seguito di un primo set dominato ha dovuto lasciare il passo al proprio avversario in quelli successivi ... (tuttosport.com)

Ramkumar exits in the pre-quarterfinals - Ramkumar Ramanathan falls to James Duckworth in Challenger tennis tournament; other results from various ITF events worldwide. (thehindu.com)

Indian sports wrap, October 10: Ajith sets news marks at National weightlifting championships - N. Ajith created new National records in clean and jerk and total as he won the men’s 73kg title in the National weightlifting championships in Nagrota Bagwan, Himachal Pradesh, on Thursday. (sportstar.thehindu.com)