Taylor Swift per l'uscita a New York con Travis Kelce indossa un outift 1989 (Taylor's Version) coded (Di domenica 13 ottobre 2024) Taylor Swift e Travis Kelce stanno facendo parlare di sé non solo per la loro relazione, ma anche per le loro impeccabili scelte di stile. Venerdì scorso, la coppia ha trascorso una serata a New York in compagnia di Blake Lively e Ryan Reynolds, confermando che lo stile non passa mai di moda. La serata si è svolta al The Corner Store, un ristorante nel cuore di Soho, dove entrambi hanno sfoggiato look eleganti e coordinati. Taylor Swift e Travis Kelce: un'uscita di stile con Blake Lively e Ryan Reynolds a New York Per l'occasione, Taylor Swift ha indossato un outfit che sembrava rendere omaggio alla sua iconica canzone "Style" tratta dall'album 1989. Sotto un classico cappotto color cammello, la pop star ha scelto un corsetto a rete in nero e beige firmato Gucci, abbinato a una minigonna di pelle nera che metteva in risalto le gambe.

