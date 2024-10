Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu vince gara-2 a Estoril e ipoteca il Mondiale. Secondo un grande Bulega

(Di domenica 13 ottobre 2024)c’è eccome! Il turco è tornato al 100% e-2 del Gran Premio del Portogallo a: la conquista delè veramente a un passo per il pilota BMW, ma Nicolòè stato eccezionale ed è riuscito ad arrivare, rimandando quindi la questione a Jerez de la Frontera. Chiude il podio Alvaro Bautista. Il migliore in partenza è un ottimo Alvaro Bautista che si mette subito al comando davanti a Locatelli e, mentre non è ideale lo spunto diche si ritrova dalla pole a dover sgomitare dalla quarta posizione. Ladel turco sembra complicarsi ancora di più quando subisce il sorpasso da Rea e scivola in quinta piazza.