Sofia Raffaeli | Un desiderio? Un’indicazione | Los Angeles

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Prima di partire avevo alte aspettative e Parigi le ha rispettate in pieno, è stata un’emozione magica”. Lo ha detto dal palco del Festival dello Sport di Trento,, bronzo nella ritmica alle Olimpiadi di quest’estate e prima individualista azzurra a mettersi al collo una medaglia a cinque cerchi nella ginnastica dei piccoli attrezzi. “Dopo l’esercizio finale che non era andato benissimo non ho più pensato al punteggio – rivela -, ho preso le clavette e pensato solo che volevo la medaglia”. E così è stato. Dopo l’errore alla palla, che di fatto ha compromesso i sogni d’oro e d’argento della campionessa azzurra,con le clavette ha piazzato un 35.600 che un ricorso successivo ha trasformato in 35.900. Sullo schermo c’è un video delle Farfalle, bronzo a squadre che per lei usano i seguenti aggettivi: forte, leggera, simpatica, esplosiva.