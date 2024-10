Scontro in autostrada: tre feriti e coda chilometrica (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente con Scontro tra più auto sull'autostrada A7, tra Bolzaneto e Genova Ovest (direzione Genova) poco prima delle 14 di oggi, domenica 13 ottobre. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Ceranesi, la Croce d'Oro Manesseno e il personale di Autostrade per l'Italia. Il bilancio dei Genovatoday.it - Scontro in autostrada: tre feriti e coda chilometrica Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente contra più auto sull'A7, tra Bolzaneto e Genova Ovest (direzione Genova) poco prima delle 14 di oggi, domenica 13 ottobre. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Ceranesi, la Croce d'Oro Manesseno e il personale di Autostrade per l'Italia. Il bilancio dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro sul Dl Ambiente - M5S attacca : “Fanghi tossici nella Diga di Genova” - Non usa mezzi termini il senatore ligure M5s Luca Pirondini per commentare una norma, dedicata a Genova, contenuta nel Decreto Ambiente licenziato ieri dal Consiglio dei ministri. Nonostante la retorica sulla transizione ecologica, non ha approvato il piano per le zone idonee alle rinnovabili e blocca tutto con la norma Lollobrigida, mentre concede trivellazioni in aree fragili dal punto di vista ... (Lanotiziagiornale.it)

Regionali Liguria - è scontro tra Bucci e Orlando. Il dem accusa il sindaco di Genova : “Mi ha aggredito” - Oggi i due candidati alla presidenza, Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra) si sono incontrati all’inaugurazione della quarantesima Expo Fontanabuona. Lo scambio tra i due è presto degenerato in uno scontro acceso.Continua a leggere . (Fanpage.it)