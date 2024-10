Fanpage.it - Schianto frontale tra due auto vicino ad Alghero, muore un carabiniere: Pietro Mastino aveva 55 anni

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Undi 55, in servizio al Reparto operativo di, è morto in un grave incidente sulla strada provinciale 19. La vittima si chiamava, era originario di Montresta ma residente a Olmedo. Ferito gravemente un altro uomo. Per cause da accertare l'su cui viaggiava il 55enne, una Seat Ibiza, si è scontrata frontalmente con una Panda.