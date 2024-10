Scherma Tommaso Marini al Festival dello Sport | Parigi è stata bellissima un sogno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)in queste settimane è impegnato in Ballando con le Stelle, ma quest’oggi mini fuga a Trento per l’ultima giornata del. Il fiorettista azzurro si è raccontato davanti ai tanti presenti, partendo dagli inizi: “Dalle ragazze del fioretto nel 2012 è partita la mia voglia. Quando mi sono trasferito a Jesi, ho notato questo angolo dove ci sono tutte le medaglie vinte, e io mi dicevo che mi sarebbe piaciuto tanto, un giorno, poterne indossare una anche io al collo”. “Aio volevo più di ogni cosa vincere una medaglia, e avercela fatta mi lascia con la coscienza tranquilla., un. Questa Olimpiade mi ha fatto capire cos’è lo spirito di squadra. Ognuno di noi non si è mai sentito solo in pedana, e questo ci ha aiutato tanto a vincere una medaglia, come anche a perderla”, riflette.