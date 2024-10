Santa Marinella, Tidei: “Guardiamo con fiducia al futuro del turismo locale” (Di domenica 13 ottobre 2024) Santa Marinella, 13 ottobre 2024- “Tra gli obiettivi di questa amministrazione rivestono un ruolo determinante anche tutte le iniziative finalizzate ad una crescita del settore turistico e ricettivo di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo afferma il sindaco Pietro Tidei che, in questi giorni ha firmato un decreto di nomina e affidato al consigliere Alessio Manuelli la delega al turismo. “Le ultime stagioni balneari, che si sono chiuse positivamente anche in termini di presenze grazie ad un mare pulito come hanno confermato proprio di recente i dati Arpa, che hanno premiato le nostre spiagge, ci consentono di guardare come fiducia al futuro nella consapevolezza che bisognerà essere più incisivi anche nel campo dell’intrattenimento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024- “Tra gli obiettivi di questa amministrazione rivestono un ruolo determinante anche tutte le iniziative finalizzate ad una crescita del settore turistico e ricettivo diSevera”. Lo afferma il sindaco Pietroche, in questi giorni ha firmato un decreto di nomina e affidato al consigliere Alessio Manuelli la delega al. “Le ultime stagioni balneari, che si sono chiuse positivamente anche in termini di presenze grazie ad un mare pulito come hanno confermato proprio di recente i dati Arpa, che hanno premiato le nostre spiagge, ci consentono di guardare comealnella consapevolezza che bisognerà essere più incisivi anche nel campo dell’intrattenimento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Santa Marinella ottobre si tinge di rosa - Per questa occasione, il Castelletto, sede della Polizia Locale, sarà illuminato di rosa, colore simbolo della campagna di screening rivolta alle donne. ilfaroonline. Santa Marinella, 8 ottobre 2024 – Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce dei tumori femminili. (Ilfaroonline.it)

Allerta meteo - Santa Marinella attiva il Centro operativo comunale (Coc) - . “ La decisione- spiega il vice sindaco Andrea Amanati- è stata presa dando seguito a quanto inserito nel nuovo Piano di Emergenza comunale. “Colgo l’occasione – afferma il vice sindaco Andrea Amanati- per invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ma è anche in arrivo una importante novità poiché Santa Marinella avrà a giorni una nuova sede funzionale e strategica per il COC”. (Ilfaroonline.it)

Santa Marinella commemora le vittime dell’alluvione del 2 ottobre 1981 - ilfaroonline. Ogni anno, ci ritroviamo qui non solo per piangere, ma anche per ricordare la forza della nostra comunità, la capacità di rialzarci e di ricostruire dopo la tempesta. E’ intervenuta per una sentita testimonianza, anche la sig. Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nell’informazione e nella preparazione, affinché ogni cittadino si senta al sicuro nella propria casa. (Ilfaroonline.it)