San Giorgio del Sannio, la consigliera Petrillo: “Lavori fermi in Viale Spinelli: il silenzio dell’amministrazione Ricci” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“I Lavori per la realizzazione del collettore fognario lungo il Viale Spinelli sono fermi e nel frattempo aumentano i disagi per cittadini e attività commerciali. La situazione è critica e necessita della massima attenzione, perché a quanto pare la sospensione sarebbe stata imposta dalla Soprintendenza ABAP ( ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO) per le province di Caserta e Benevento che avrebbe riscontrato l’assenza di pareri e autorizzazioni da parte del Comune di San Giorgio del Sannio”. Così in una nota la consigliera del comune di San Giorgio del Sannio, Giovanna Petrillo. “Un fatto che, se fosse confermato, sarebbe veramente grave, sia – aggiunge – per l’assoluto silenzio operato dall’amministrazione comunale che per l’incremento dei disagi che potrebbe comportare la sospensione. Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, la consigliera Petrillo: “Lavori fermi in Viale Spinelli: il silenzio dell’amministrazione Ricci” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Iper la realizzazione del collettore fognario lungo ilsonoe nel frattempo aumentano i disagi per cittadini e attività commerciali. La situazione è critica e necessita della massima attenzione, perché a quanto pare la sospensione sarebbe stata imposta dalla Soprintendenza ABAP ( ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO) per le province di Caserta e Benevento che avrebbe riscontrato l’assenza di pareri e autorizzazioni da parte del Comune di Sandel”. Così in una nota ladel comune di Sandel, Giovanna. “Un fatto che, se fosse confermato, sarebbe veramente grave, sia – aggiunge – per l’assolutooperato dall’amministrazione comunale che per l’incremento dei disagi che potrebbe comportare la sospensione.

