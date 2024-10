Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold (Di domenica 13 ottobre 2024) Scusate il ritardo: la Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia Rubiera. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù Today.it - Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Scusate il ritardo: lail PalaBursi e registra la suastoricain. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, più che di fioretto. I biancoblù

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle nella storia : a Rubiera la prima vittoria in massima serie (22-26) - Dopo un inizio di partita shock, i ragazzi di Guidotti rimontano e controllano le operazioni: agganciate Cingoli e Camerano in classifica CHIARAVALLE, 13 ottobre 2024 – La Publiesse Pallamano Chiaravalle espugna il PalaBursi e registra la sua prima storica vittoria in Serie A Gold. Seconda trasferta consecutiva sabato, a Merano. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle - ecco la sfida salvezza contro il Secchia Rubiera - Siamo pronti a giocarcela. Del Curto, pivot biancoblu, commenta i (lampanti) progressi della squadra e riparte dalla gara interna con il Cassano Magnago, persa 20-25 nonostante un avvio di contesa a tratti perfetto: “Abbiamo disputato una grande prima frazione, merito del lavoro svolto in settimana, perché più passa il tempo e più miglioriamo. (Vallesina.tv)

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle - non basta un gran primo tempo : Cassano Magnago 20-25 - OGGI LA FESTA – Appuntamento oggi al PalaSport di Chiaravalle per la tradizionale Festa di Presentazione della Publiesse Pallamano Chiaravalle alle ore 18. Il Cassano Magnago, con chiare ambizioni tricolori, non è ovviamente arrivato a Chiaravalle per restare a guardare e regge l’urto. La squadra sta crescendo di partita in partita, le prestazioni continuano a migliorare e siamo fiduciosi. (Vallesina.tv)