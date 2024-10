Premio Fausto Ricci, i nomi dei finalisti scelti da Katia Ricciarelli e dalla moglie di Pavarotti: ci sono anche due viterbesi (Di domenica 13 ottobre 2024) Il concorso lirico internazionale Fausto Ricci scorre veloce verso il suo atto più sacro: la celebrazione della finale, in programma alle 17,30 di oggi, domenica 13 ottobre, al teatro dell'Unione, con ingresso gratuito.Ieri le selezioni finali dopo la conferenza stampa con la giuria, da cui è Viterbotoday.it - Premio Fausto Ricci, i nomi dei finalisti scelti da Katia Ricciarelli e dalla moglie di Pavarotti: ci sono anche due viterbesi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il concorso lirico internazionalescorre veloce verso il suo atto più sacro: la celebrazione della finale, in programma alle 17,30 di oggi, domenica 13 ottobre, al teatro dell'Unione, con ingresso gratuito.Ieri le selezioni finali dopo la conferenza stampa con la giuria, da cui è

Katia Ricciarelli a Viterbo per il premio Fausto Ricci : "Nella lirica servono i giovani - c'è un buco generazionale" - . Quest'anno con una madrina d'eccezione, Katia Ricciarelli soprano di fama. Con 120 iscritti provenienti da 28 paesi, la dodicesima edizione del Premio Fausto Ricci consolida quello che oramai è un appuntamento atteso in tutto il mondo. . “E' nato per gioco, ma è divenuto un concorso internazionale”. (Viterbotoday.it)