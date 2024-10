Precipita per 200 metri durante un’escursione in Valtellina: Francesca Rossi muore davanti agli occhi del fratello (Di domenica 13 ottobre 2024) È Precipitata nel vuoto per 200 metri Francesca Rossi, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un'escursione in montagna. A chiamare i soccorsi è stato il fratello, ora sotto shock. Fanpage.it - Precipita per 200 metri durante un’escursione in Valtellina: Francesca Rossi muore davanti agli occhi del fratello Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Èta nel vuoto per 200, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un'escursione in montagna. A chiamare i soccorsi è stato il, ora sotto shock.

Medici indagati per morte Francesca Carocci - l'Aurelia Hospital : "Parametri non indicativi di un danno cardiaco" - Un decesso in relazione al quale la procura ha disposto. Era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale con forti dolori al petto ed era stata dimessa alcune ore dopo con la prescrizione di antidolorofici. . Francesca Carocci, attrice teatrale romana di 28 anni. . Due giorni dopo morì per "miocardite". (Romatoday.it)

Francesca Carocci - Aurelia Hospital su morte attrice : “Parametri non indicativi con arresto cardiaco” - L’Aurelia Hospital è certa della correttezza dell’operato dei propri medici che hanno incaricato un proprio consulente per le ulteriori valutazioni sulla questione scientifica”, conclude il legale. La paziente, come rilevato dai Consulenti del pm, all’arrivo in Pronto Soccorso presentava solo alcuni parametri minimamente alterati ma chiaramente non indicativi di un danno cardiaco in atto, ... (Lapresse.it)