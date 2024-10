Ilrestodelcarlino.it - Posto auto, che croce. E ’Pesaro Parcheggi’ annuncia rincari nelle zone centrali

(Di domenica 13 ottobre 2024) Trovare un parcheggio intorno al centro storico o in zona mare (soprattutto d’estate) è diventato (soprattutto in certe ore), praticamente impossibile. Continue sono le lamentele di cittadini, esercenti e residenti, che ogni giorno, se devono spostarsi in, sono costretti a girare anche mezz’ora per cercare undove parcheggiare la propria macchina. Un vero e proprio rebus, soprattuttoore di punta, dalla zona dell’ospedale o a Porta Rimini fino al Centro Benelli, ma anche dalla zona Porto a Baia Flaminia, così come in tutti i quartieri limitrofi al centro. Anche per questo l’amministrazione sta pensando ad una "rivoluzione" per il piano parcheggi della città.