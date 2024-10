Liberoquotidiano.it - "Non voleva nemmeno entrare". Blitz-De Martino, grosso imbarazzo: chi è questa donna in prima fila

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il "mattatore" Stefano Descatena il panico in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Il concorrente in gara è Michele, ex pacchista per 15 puntate in rappresentanza del Veneto. Il magazziniere di una ditta di macchinari per i gelati ("Ah, buono", si complimenta il conduttore presentandolo al pubblico in sala e a casa) è soprannominato dagli amici Sean Connery, per la notevole somiglianza con l'attore protagonista della saga di 007. Insieme a lui, dietro al bancone, ha chiamato la giovane Eleonora, figlia della sua compagna: "Perché lei? Perché mi sentivo così", spiega con gli occhi colmi di affetto per la ragazza. Eleonora si volta con sguardo dolcissimo all'indietro, verso ladel pubblico. "Da quanti anni siete insieme tu e la tua compagna? - domanda De- So che anche lei è qua e non si vuole fare inquadrare.