Netanyahu: "Rimuovere l'Unifil dalle roccaforti di Hezbollah"

(Di domenica 13 ottobre 2024) In una dichiarazione registrata, il Primo Ministro israeliano Benyaminha richiesto la rimozione delle forze Unifilaree sotto il controllo di. Rivolgendosi al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres,ha dichiarato che l’esercito israeliano (Idf) ha avanzato la richiesta più volte, ricevendo però ripetuti rifiuti. Secondo, questi rifiuti avrebbero l’effetto di proteggerecon uno “scudo umano”, mantenendo le truppe delin pericolo.ha sottolineato che il mancato ritiro delle forze Unifil le rende di fatto ostaggi nelle mani di, esponendole a gravi rischi. “Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati”, ha affermato, esprimendo il rammarico per gli incidenti che hanno coinvolto i soldati Unifil.