Morta Rosanna Rossi, storica volontaria della Caritas diocesana (Di domenica 13 ottobre 2024) È Morta all'età di 71 anni Rosanna Rossi, storica volontaria della Caritas diocesana di Pescara e suocera del consigliere comunale di Pescara Loris Mazzioli. La donna si è spenta improvvisamente nei giorni scorsi. Era molto conosciuta e stimata per la sua generosità e per la voglia di aiutare le Ilpescara.it - Morta Rosanna Rossi, storica volontaria della Caritas diocesana Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Èall'età di 71 annidi Pescara e suocera del consigliere comunale di Pescara Loris Mazzioli. La donna si è spenta improvvisamente nei giorni scorsi. Era molto conosciuta e stimata per la sua generosità e per la voglia di aiutare le

