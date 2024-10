Migranti: altri 118 approdano a Lampedusa con due barconi (Di domenica 13 ottobre 2024) Due sbarchi, con un totale di 118 Migranti, a Lampedusa. A soccorrere il primo barchino, con a bordo 54 persone originarie della Guinea Konary, è stata la ong Nadir che ha effettuato il trasbordo e portato uomini, donne e bambini a molo Favarolo. Il gruppo ha riferito di essere partito da una Agrigentonotizie.it - Migranti: altri 118 approdano a Lampedusa con due barconi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Due sbarchi, con un totale di 118, a. A soccorrere il primo barchino, con a bordo 54 persone originarie della Guinea Konary, è stata la ong Nadir che ha effettuato il trasbordo e portato uomini, donne e bambini a molo Favarolo. Il gruppo ha riferito di essere partito da una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lampedusa - 27 migranti sbarcano fra i bagnanti che li aiutano a raggiungere la riva - Prima dei 27, direttamente a molo Madonnina erano sbarcati altri 17 bengalesi, siriani, malesi ed egiziani giunti con un barchino di 7 metri partito da Zawia, sempre dalla Libia. A molo Favarolo sono invece giunti, dopo il soccorso della motovedetta Cp281 della guardia costiera, 18 sedicenti egiziani, nigeriani, siriani e somali che hanno raccontato di aver pagato 5mila dollari per la traversata ... (Dayitalianews.com)

Migranti sbarcano fra i bagnanti di Cala Pisana a Lampedusa - altri arrivano direttamente a molo Madonnina - Ventisette egiziani, pakistani, siriani e palestinesi sono sbarcati, senza alcun allarme, né soccorso a Cala Pisana a Lampedusa. Ad aiutare i migranti, fra cui una donna e un minore, i tanti bagnanti che continuano ad affollare spiagge e costa della maggiore delle isole Pelagie. A Cala Pisana... (Agrigentonotizie.it)

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa. Oim : 500 morti nel 2024 - Oim: 500 morti nel 2024 first appeared on TG2000. The post Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa. L’ Organizzazione internazionale delle migrazioni in Libia fa sapere che dall’inizio del 2024 sono morte 498 persone e si contano oltre 700 dispersi. . Ancora sbarchi a Lampedusa. Servizio di Nicola Ferrante. (Tv2000.it)