Ilgiorno.it - Manuel, ucciso a Rozzano per 15 euro. Lo strazio della fidanzata: “Il nostro futuro spezzato, ma adesso avrai giustizia”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Milano) – “Amore mio, quanto rumore stai facendo anche da lassùlache ti meriti, anche se non potrò più riabbracciarti. Ti amo per sempre”. Accanto c’è il disegno di un cuore fasciato. “come ilinsieme”. Lo sottolinea G., ladiMastrapasqua, il trentunenne morto adopo un accoltellamento in strada. Troppo, il dolore che le si è riversato addosso: “Non me la sento di parlare”. Però scrive. Sul suo profilo Facebook condivide pagine di cronaca che raccontano la tragedia e che spiegano chi era il suo. Gli promettee, nello stesso tempo, il pensiero di non poterlo più riabbracciare la tormenta. Allora la rabbia verso chi l’haprende il sopravvento: “Troveremo il bastar, la bastar o chiunque sia stato, te lo prometto”, scrive.