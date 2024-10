Libano, le operazioni delle truppe israeliane nel sud del Paese (Di domenica 13 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra le operazioni delle truppe nel sud del Libano. “Colpiti più di 70 obiettivi di Hezbollah, tra cui edifici militari e lanciatori”, ha detto l’IDF in un comunicato. Almeno 2.255 persone sono state uccise in Libano dall’inizio del conflitto, di cui più di 1.400 da settembre, secondo il Ministero della Sanità libanese, che non riferisce quanti tra queste fossero combattenti di Hezbollah. Lapresse.it - Libano, le operazioni delle truppe israeliane nel sud del Paese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra lenel sud del. “Colpiti più di 70 obiettivi di Hezbollah, tra cui edifici militari e lanciatori”, ha detto l’IDF in un comunicato. Almeno 2.255 persone sono state uccise indall’inizio del conflitto, di cui più di 1.400 da settembre, secondo il Ministero della Sanità libanese, che non riferisce quanti tra queste fossero combattenti di Hezbollah.

