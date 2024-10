La Guardia di Finanza arriva terza alla 56ª edizione della Barcolana di Trieste con il "Fiamme Gialle-Nice" per i 250 anni del Corpo (Di domenica 13 ottobre 2024) Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza su oltre 1700 imbarcazioni che hanno preso parte alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l'ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Cor Ilgiornaleditalia.it - La Guardia di Finanza arriva terza alla 56ª edizione della Barcolana di Trieste con il "Fiamme Gialle-Nice" per i 250 anni del Corpo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Grande successo per ladiche con il suo Gruppo Sportivotasu oltre 1700 imbarcazioni che hanno preso parte56ª, l'ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250fondazione del Cor

