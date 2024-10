Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia: “Feriti i soccorritori”. Unifil, 40 nazioni condannano gli attacchi (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 - continuano i raid aerei dei caccia israeliani sul Libano. La Croce Rossa ha denunciato che i suoi paramedici sono rimasti Feriti durante operazioni di soccorso. I soccorritori sono rimasti Feriti quando i missili hanno colpito una casa dove si trovavano "in coordinamento" con Unifil. Una nota spiega: "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni a due ambulanze''. Nella notte i jet con la Stella di David hanno preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit in Libano distruggendo una moschea e uccidendo almeno 5 persone. Altri raid sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura, dove ieri è stato ferito un casco blu (5 in tutto nelle ultime 48 ore). Quotidiano.net - Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia: “Feriti i soccorritori”. Unifil, 40 nazioni condannano gli attacchi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 -no i raid aerei dei caccia israeliani sul. Lahato che i suoi paramedici sono rimastidurante operazioni di soccorso. Isono rimastiquando i missili hanno colpito una casa dove si trovavano "in coordinamento" con. Una nota spiega: "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, ferendo ie causando danni a due ambulanze''. Nella notte i jet con la Stella di David hanno preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit indistruggendo una moschea e uccidendo almeno 5 persone. Altri raid sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura, dove ieri è stato ferito un casco blu (5 in tutto nelle ultime 48 ore).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Idf : "Hezbollah preparava l'invasione". Paramedici feriti in raid in Libano | La diretta - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)

Libano - Israele : "Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore". Feriti paramedici in raid - . Le stesse fonti fanno sapere di non avere informazioni che indichino che la risposta arriverà oggi, ma, precisando che Israele non condivide con Israele la possibile tempistica, non escludono che la risposta possa arrivare anche durante la festività dello Yom Kippur, che si conclude nelle prossime ore. (Liberoquotidiano.it)

Libano - Israele : “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid - Iran: "Falso ogni nostro collegamento ad attacco Hamas" Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una […]. Nella notte distrutta moschea in attacco israeliano: 5 morti. (Sbircialanotizia.it)