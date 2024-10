Hockey ghiaccio: Asiago cade nel sabato di ICE League. Il Fehervar AV19 passa 4-1 (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per Asiago nel Campionato ICE League 2024-2025 di Hockey su ghiaccio. Dopo il roboante successo nel derby contro Bolzano e il K.O esterno con Vienna, la compagine veneta ha dovuto cedere il passo al Fehervar AV19 per 4-1 rimanendo relegata al penultimo posto della classifica. Un match molto difficile per la squadra italiana, passata in svantaggio al 16:51 del primo periodo con Cheek. Nel secondo tempo è poi arrivato il 2-0 messo a referto da Erdely (14’26), preludio del tris messo a referto da Sekob al 7:20 dell’ultimo atto. La rete della bandiera arriva invece al 17:56 con Gennaro, unico squillo prima del poker calato da Campbell al 19:29 su porta vuota. L’ICE League tornerà domani, domenica 13 ottobre, con la disputa tra Valpusteria e Villach. Oasport.it - Hockey ghiaccio: Asiago cade nel sabato di ICE League. Il Fehervar AV19 passa 4-1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva pernel Campionato ICE2024-2025 disu. Dopo il roboante successo nel derby contro Bolzano e il K.O esterno con Vienna, la compagine veneta ha dovuto cedere il passo alper 4-1 rimanendo relegata al penultimo posto della classifica. Un match molto difficile per la squadra italiana,ta in svantaggio al 16:51 del primo periodo con Cheek. Nel secondo tempo è poi arrivato il 2-0 messo a referto da Erdely (14’26), preludio del tris messo a referto da Sekob al 7:20 dell’ultimo atto. La rete della bandiera arriva invece al 17:56 con Gennaro, unico squillo prima del poker calato da Campbell al 19:29 su porta vuota. L’ICEtornerà domani, domenica 13 ottobre, con la disputa tra Valpusteria e Villach.

