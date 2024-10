Tvpertutti.it - Classifica Ballando 12 ottobre 2024: Carlucci sfora, eliminazione rimandata

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La terza puntata dicon le Stelle, andata in onda sabato 12, ha visto un altro round di sfide accese tra le coppie di vip in gara. Come preannunciato da Millyin apertura, tra gli eventi più significativi della serata è stato lo spareggio tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Ladella terza puntata dicon le Stelle è stata svelata all'1:10 di domenica, portando Millya prolungare la diretta e quindire. Di conseguenza, lo spareggio tra i concorrenti avverrà all'inizio della prossima puntata, in programma sabato prossimo.