Chiesanuova imbattuto C’è l’ostacolo Urbino

(Di domenica 13 ottobre 2024) Quasi sei mesi dopo quello 0-0 che ha matematicamente cancellato i sogni di primo posto, ilritrova l’al "Sandro Ultimi". Proprio come allora, oggi alle 15.30 i padroni di casa giocano per la vetta grazie al secondo posto a quota 11 punti, due in meno della Maceratese. Strabiliante finora il, unico teamin stagione e unico senza reti al passivo. Forti di due vittorie di fila, i biancorossi ospitano i ducali che, in estate, sono stati affidati all’ex tecnico del Montefano Mariani. L’è a metà classifica con 7 punti e finora ha avuto difficoltà esterne, due uscite e due ko sempre senza segnare. Tra i padroni di casa (in settimana via il 2005 Corvaro) ancora out Morettini e Trabelsi e c’è il rischio che il numero degli indisponibili possa aumentare.