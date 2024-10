Centrosinistra nel caos: Renzi provoca, Schlein cerca l’unità (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel Centrosinistra, ormai nessuno parla più di “campo largo”, ma le tensioni interne restano alte, soprattutto per mano di Matteo Renzi. Durante la scuola politica di Italia Viva a Gaeta, Renzi ha rilanciato l’idea di un’alleanza con il Partito Democratico, attaccando però duramente il Movimento 5 Stelle. Secondo il leader di Italia Viva, il suo L'articolo Centrosinistra nel caos: Renzi provoca, Schlein cerca l’unità proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Centrosinistra nel caos: Renzi provoca, Schlein cerca l’unità Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel, ormai nessuno parla più di “campo largo”, ma le tensioni interne restano alte, soprattutto per mano di Matteo. Durante la scuola politica di Italia Viva a Gaeta,ha rilanciato l’idea di un’alleanza con il Partito Democratico, attaccando però duramente il Movimento 5 Stelle. Secondo il leader di Italia Viva, il suo L'articolonelproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pd apre a Italia Viva ma c'è l'altolà di Avs - M5S e Franco Miceli : "No ai renziani nel centrosinistra" - L'apertura del Pd a Italia Viva trova l'altolà degli altri gruppi di opposizione presenti in Consiglio comunale. Da Alleanza Verdi Sinistra, M5S e gruppo Miceli Sindaco arriva "il 'no' ad ipotesi di allargamento al Comune di Palermo della coalizione di centrosinistra ai renziani". La... (Palermotoday.it)

Gomez : “Il centrosinistra può battere Meloni solo se porta a votare gli astenuti. E farlo avendo Renzi in squadra è molto difficile” - Farlo avendo in squadra Matteo Renzi, che è il politico meno apprezzato dagli italiani, è molto difficile”. “Il centrosinistra può battere Meloni se e soltanto se porta a votare chi in questi anni ha smesso di andare al seggio, cioè gli astenuti. A dialogare con Gomez c’era Giacomo Salvini. A dirlo è stato il direttore Peter Gomez nel corso della tradizionale diretta del pomeriggio, intitolata ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sale la tensione nel centrosinistra per il 'nodo' Renzi - Parole che arrivano dopo quelle del leader del M5s che ha confermato di non avere alcuna intenzione di presentare il simbolo del movimento accanto a quello dei renziani. Chi esplicita il proprio malessere per quello che ritiene una 'purga' del M5s ai danni di Renzi e' l'ala liberal del Pd: "Vedo che i 5 stelle auspicano una 'derenzizzazione' del Pd. (Agi.it)