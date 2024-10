Arrestato uomo armato durante comizio Trump in California (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato Arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald Trump a Coachella, in California, ieri. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato Arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. "Questo episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", afferma lo sceriffo senza fornire altre informazioni. Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2/1. Quotidiano.net - Arrestato uomo armato durante comizio Trump in California Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Undi un fucile e di una pistola carica è statodagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donalda Coachella, in, ieri. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi deled è statoper possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. "Questo episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidenteo dei partecipanti all'evento", afferma lo sceriffo senza fornire altre informazioni. Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2/1.

Un uomo, Vem Miller, 49 anni, è stato arrestato a Coachella, in California, mentre tentava di accedere a un comizio di Donald Trump con un falso accredito per VIP. Le teorie complottiste dietro l'arresto? Miller è noto per essere vicino ad alcuni ambienti complottisti. Durante un controllo di sicurezza, nella sua auto è stata trovata un'arma da fuoco e un'ingente quantità di munizioni.

