Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di domenica 13 ottobre: Al Bano e Romina di nuovo insieme

(Di domenica 13 ottobre 2024)132024, si rinnova l’appuntamento con, su Canale5. Il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin ospita una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, per raccontare le loro storie e condividere momenti intimi e familiari con il pubblico a casa. La puntata si preannuncia ricca di sorprese, condi grande rilievo., ledel 13Grande attesa per il ritorno di Al, una delle voci più amate della nostra musica. L’artista di Cellino San Marco sarà accompagnato in studio dalla figliaCarrisi – che in famiglia chiamano Uga – e dal suo nipotino Axel Lupo, figlio della sua ultimogenita e del compagno Stefano Rastelli.