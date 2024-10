Ambra Angiolini e Andrea Bosca si erano conosciuti sul set di Sempre al tuo fianco, ma stanno ancora insieme? (Di domenica 13 ottobre 2024) Ambra Angiolini e Andrea Bosca, innamorati durante le riprese della fiction Sempre al tuo fianco, pare si siano definitivamente lasciati. Quale è stato il motivo dell’addio tra i due attori? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Il caso di Ambra Angiolini: ma meno male che oggi non si può dire più niente Dal set alla realtà per Ambra Angiolini e Andrea Bosca il passo è stato breve, al punto che i due sono passati da un semplice rapporto professionale a una relazione d’amore. Entrambi attori impegnati nella serie televisiva Sempre al tuo fianco, si sono conosciuti proprio durante le riprese a Stromboli e ben presto tra loro è scoccata la fatidica scintilla. Quella storia sentimentale che però sembrava qualcosa di magico e duraturo, invece pare essere arrivata al capolinea e i due pare abbiano preso strade diverse. Donnapop.it - Ambra Angiolini e Andrea Bosca si erano conosciuti sul set di Sempre al tuo fianco, ma stanno ancora insieme? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 13 ottobre 2024), innamorati durante le riprese della fictional tuo, pare si siano definitivamente lasciati. Quale è stato il motivo dell’addio tra i due attori? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Il caso di: ma meno male che oggi non si può dire più niente Dal set alla realtà peril passo è stato breve, al punto che i due sono passati da un semplice rapporto professionale a una relazione d’amore. Entrambi attori impegnati nella serie televisivaal tuo, si sonoproprio durante le riprese a Stromboli e ben presto tra loro è scoccata la fatidica scintilla. Quella storia sentimentale che però sembrava qualcosa di magico e duraturo, invece pare essere arrivata al capolinea e i due pare abbiano preso strade diverse.

