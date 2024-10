Ucraina, Zelensky si rallegra dei risultati del tour europeo (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – Volodymyr Zelensky si è rallegrato dell’esito del suo tour europeo, il cui scopo era presentare il suo “piano di vittoria” per costringere la Russia a mettere fine alla guerra lanciata dal Cremlino nel febbraio 2022, e chiedere più armi per respingere le truppe russe dal territorio ucraino. “Pacchetti di difesa per la difesa militare, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e altre armi in Ucraina sono i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino”, ha scritto su Telegram, “Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta per l’Ucraina e per tutta l’Europa”. L'articolo Ucraina, Zelensky si rallegra dei risultati del tour europeo proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – Volodymyrsi èto dell’esito del suo, il cui scopo era presentare il suo “piano di vittoria” per costringere la Russia a mettere fine alla guerra lanciata dal Cremlino nel febbraio 2022, e chiedere più armi per respingere le truppe russe dal territorio ucraino. “Pacchetti di difesa per la difesa militare, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e altre armi insono idi una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino”, ha scritto su Telegram, “Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta per l’e per tutta l’Europa”. L'articolosideidelproviene da Ildenaro.it.

