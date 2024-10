Sole e caldo nell’autunno dell’Emilia Romagna, fino a quando (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 - L'autunno emiliano romagnolo è al momento caratterizzato da un clima mite e sereno, dopo una partenza tutta in salita. I giorni di piogge e forte criticità idrogeologica sembrano lontani. Anche le raffiche di vento da allerta si sono placate lasciando spazio al Sole e al bel tempo in generale su tutta la regione. E così sarà, oltre che per tutto il weekend, anche la prossima settimana, come conferma l’analisi del tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni. Ilrestodelcarlino.it - Sole e caldo nell’autunno dell’Emilia Romagna, fino a quando Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 - L'autunno emiliano romagnolo è al momento caratterizzato da un clima mite e sereno, dopo una partenza tutta in salita. I giorni di piogge e forte criticità idrogeologica sembrano lontani. Anche le raffiche di vento da allerta si sono placate lasciando spazio ale al bel tempo in generale su tutta la regione. E così sarà, oltre che per tutto il weekend, anche la prossima settimana, come conferma l’analisi del tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fine settimana con il sole ma senza il caldo estivo in Abruzzo e nel Pescarese : le previsioni - Ancora sole e clima stabile in Abruzzo e nel Pescarese per il fine settimana, ma senza eccessi di caldo anomalo. A dirlo le previsioni di 3bmeteo che per le giornate di sabato 12 ottobre e di domenica 13 ottobre indicano su gran parte del centro Italia una situazione di stabilità con la rimonta... (Ilpescara.it)

Meteo - nel weekend arriva l’anticiclone : tornano sole e caldo - Poco mossi i mari del Centronord e della Sardegna; fino a mossi i mari del Sud, in particolare il Canale d’Otranto. Temperature intorno ai 20 gradi al Nord, fino a 22-23 al Centro e 24-25 al Sud e Isole. Venti deboli, salvo residui rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Ovest, con qualche isolata ... (Lapresse.it)

Meteo fine settimana 12-13 ottobre con sole e caldo in Campania - poi iniziano le ottobrate - Fine settimana stabile sulla Campania, e da lunedì temperature in ulteriore aumento: sono le "ottobrate", giornate da inizio estate ma in pieno ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sole e caldo nell’autunno dell’Emilia Romagna, fino a quando - Il sole e il bel tempo protagonisti non solo nel finesettimana, ma anche per quasi tutta la prossima settimana, con qualche eccezzione legata al passaggio di aria fresca atlantica che porterà nuvolosi ... (ilrestodelcarlino.it)

Meteo: la prossima settimana un po' di CALDO, ma anche nuove PIOGGE - La prossima settimana ci regalerà due fasi ben distinte, in cui l'autunno oscillerà tra tentazioni di passi indietro verso l'estate e balzi in avanti in direzione di un tempo ancor più autunnale. Del ... (meteogiuliacci.it)

Bitcoin supera il 7% raggiungendo oltre K grazie agli stimoli cinesi - Bitcoin Raggiunge K con un Aumento del 7%Il valore di Bitcoin ha registrato un'impennata notevole, superando quota .000 con un aumento del 7% rispetto ... (assodigitale.it)