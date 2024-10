Settimana nazionale della protezione civile, a Vasto studenti in visita alla sede di via Conti Ricci (Di sabato 12 ottobre 2024) In occasione della Settimana nazionale della protezione civile, si è svolta ieri, 11 ottobre, una visita guidata della sede comunale, intitolata all'ex sindaco Luciano Lapenna, in via Conti Ricci a Vasto.All’iniziativa hanno partecipato novanta alunni, delle classi quinte dei plessi Chietitoday.it - Settimana nazionale della protezione civile, a Vasto studenti in visita alla sede di via Conti Ricci Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In occasione, si è svolta ieri, 11 ottobre, unaguidatacomunale, intitolata all'ex sindaco Luciano Lapenna, in via.All’iniziativa hanno partecipato novanta alunni, delle classi quinte dei plessi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settimana Nazionale della Dislessia - cosa sono i DSA e quando si manifestano i primi disturbi : l’età giusta per la diagnosi e gli errori da evitare - In alcune regioni mancano i centri per la diagnosi degli Adulti o sono insufficienti quelli per la diagnosi e il potenziamento nell’infanzia. Oltre alla dislessia, rientrano nei DSA la disortografia che esprime la difficoltà di scrivere in modo corretto; la disgrafia in cui scrivere risulta difficoltoso e poco veloce; e la discalculia, che riguarda per esempio una difficoltà nella manipolazione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Treni - sciopero nazionale nel fine settimana : «Cancellazioni totali e parziali» - Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e. E' stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. (Ilpiacenza.it)

Settimana nazionale della protezione civile - in prefettura a Chieti un incontro illustrativo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse - Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, si è tenuta alla prefettura di Chieti una riunione presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, nel corso della quale si è scelto di illustrare, come documento emblematico, il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse... (Chietitoday.it)

I film della settimana - scelti da Internazionale - Da All we imagine as light di Payal Kapadia a La storia di Souleymane di Boris Lojkine. Le recensioni della stampa straniera. ? Leggi . (Internazionale.it)