Dailymilan.it - Retroscena Milan, il papà di Tijjani Reijnders: no al Barcellona? Avrebbe fallito! Le parole

(Di sabato 12 ottobre 2024), ildel centrocampista rossoneroha svelato un clamorosodel no al. Le paroleè stato a un passo dal vestire la maglia del. E non solo: il centrocampista olandese ha rifiutato la destinazione per amore del. E’ questo ilche ha svelato il padre-agente Martin ai microfoni della testata olandese Algemeen Dagblad: “Colho parlato direttamente con Deco, il direttore tecnico; ho controllato la sua foto del profilo per vedere se fosse realmente lui. Ovviamente, è lusinghiero il fatto che lo avessero messo nel mirino”.