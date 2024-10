Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai: Sinner n.1, Berrettini scavalca Darderi. La nuova classifica (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre si giocherà la finale del Masters 1000 di Shanghai, penultimo torneo di questo livello nel corso della stagione. Manca ormai un mese al termine di questa annata agonistica, che terminerà domenica 17 novembre con l’atto conclusivo delle ATP Finals (ma la settimana successiva ci sarà spazio per la Coppa Davis), e la situazione di classifica si fa sempre più chiara. Qual è il Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai? Jannik Sinner ha rafforzato il suo status di numero 1 del mondo e ci sono ben otto azzurri nella top-100 della graduatoria internazionale. Lorenzo Musetti rimane 18mo nonostante la sconfitta rimediata al secondo turno sul cemento cinese, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno perso al terzo turno ma non perdono posizioni: sono rispettivamente 30mo e 36mo. Oasport.it - Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai: Sinner n.1, Berrettini scavalca Darderi. La nuova classifica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre si giocherà la finale del Masters 1000 di, penultimo torneo di questo livello nel corso della stagione. Manca ormai un mese al termine di questa annata agonistica, che terminerà domenica 17 novembre con l’atto conclusivo delle ATP Finals (ma la settimana successiva ci sarà spazio per la Coppa Davis), e la situazione disi fa sempre più chiara. Qual è ilATP? Jannikha rafforzato il suo status di numero 1 del mondo e ci sono ben otto azzurri nella top-100 della graduatoria internazionale. Lorenzo Musetti rimane 18mo nonostante la sconfitta rimediata al secondo turno sul cemento cinese, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno perso al terzo turno ma non perdono posizioni: sono rispettivamente 30mo e 36mo.

