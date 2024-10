Oasport.it - Pattinaggio artistico: Nakai trionfa nel Grand Prix Junior di Wuxi, buoni risultati per l’Italia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Termina con il trionfo totale di Amil’ultima tappa del circuito ISU2024-2025 di, rassegna itinerante in scena a(Cina). La nipponica ha infatti vinto per dispersione la gara femminile, scavalcando l’importante soglia dei 200 punti. Buona la prova dell’atleta che, con due tripli axel sul quarto e altri cinque salti da tre giri rotazione, ha sbaragliato la concorrenza ottenendo 136.22 (73.28, 62.94) per 204.88. Posto d’onore poi per la sudcoreana Yuseong Kim, abile a tenere botta pattinando il quarto libero valutato 128.03 (71.37, 56.55) per 192.23 arginando di un nulla la padrona di casa Yihan Wang, terza con 128.96 (72.20, 56.76) per 192.11. Importante undicesima piazza inoltre per l’azzurra Chiara Minighini, la quale in un contesto di alto livello si è attestata in 100.86 (50.32, 50.54) per 152.81.