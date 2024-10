Operazione "Fuori Gioco", il Riesame scarcera un imprenditore coinvolto (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE - Torna libero un imprenditore arrestato nel blitz della guardia di finanza eseguito il 28 settembre scorso. I militari, coordinati dalla Dda di Lecce, avevano eseguito un'ordinanza di custodia custodia cautelare, disposta dal gip del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, nei confronti di 25 Brindisireport.it - Operazione "Fuori Gioco", il Riesame scarcera un imprenditore coinvolto Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE - Torna libero unarrestato nel blitz della guardia di finanza eseguito il 28 settembre scorso. I militari, coordinati dalla Dda di Lecce, avevano eseguito un'ordinanza di custodia custodia cautelare, disposta dal gip del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, nei confronti di 25

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Racket a Lecce - ma l'imprenditore denuncia : 60enne arrestato per estorsione aggravata. Il video mentre brucia l'auto - L'imprenditore denuncia e l'uomo del racket, ripreso anche mentre incendiava l'auto della vittima, finisce in carcere. La Polizia di Stato ha arrestato per estorsione aggravata dal... (Quotidianodipuglia.it)

Racket a Lecce - ma l'imprenditore denuncia : 60enne arrestato per estorsione aggravata. Ripreso dal video mentre brucia l'auto - L'imprenditore denuncia e l'uomo del racket, ripreso anche mentre incendiava l'auto della vittima, finisce in carcere. La Polizia di Stato ha arrestato per estorsione aggravata dal... (Quotidianodipuglia.it)