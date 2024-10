Omicidio Rozzano, interrogato dai carabinieri un uomo che si è presentato in caserma ad Alessandria (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese (nella foto). Un uomo, residente a Rozzano, si è presentato ad Alessandria. I carabinieri di Milano lo stanno sentendo, ma nei suoi confronti l’autorità giudiziaria deve ancora fare le opportune valutazioni. Le indagini si erano orientate verso una rapina ad opera di uno sbandato finita in tragedia. Le attività dei carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze di persone a lui vicine per capire se qualcuno avesse motivi di astio nel confronti del magazziniere che, però, non sono emersi; anzi, con il tempo sono stati esclusi perché la sua vita sembra davvero senza ombre. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Rozzano, interrogato dai carabinieri un uomo che si è presentato in caserma ad Alessandria Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell’di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a, nel Milanese (nella foto). Un, residente a, si èad. Idi Milano lo stanno sentendo, ma nei suoi confronti l’autorità giudiziaria deve ancora fare le opportune valutazioni. Le indagini si erano orientate verso una rapina ad opera di uno sbandato finita in tragedia. Le attività deihanno raccolto diverse testimonianze di persone a lui vicine per capire se qualcuno avesse motivi di astio nel confronti del magazziniere che, però, non sono emersi; anzi, con il tempo sono stati esclusi perché la sua vita sembra davvero senza ombre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - si è costituito il killer : si è presentato dai carabinieri ad Alessandria - Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese. Un uomo, residente a Rozzano, si è presentato ad... (Leggo.it)

Omicidio a Rozzano - uomo accoltellato al petto in strada : trovato dai carabinieri - morto in ospedale a Milano - Uomo accoltellato in strada a Rozzano, soccorso è deceduto dopo il ricovero in ospedale: indagini in corso. (Notizie.virgilio.it)