Napoli, Eugenio Viola promuove l'opera di Pesce: «Con il nuovo Pulcinella infranto ogni schema: così l?arte ha trionfato» (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono giorni che a Napoli non si parla di altro: della scultura di Gaetano Pesce installata a piazza Municipio, ?Tu si ?na cosa grande?, per via della sua forma che qualcuno ritiene Ilmattino.it - Napoli, Eugenio Viola promuove l'opera di Pesce: «Con il nuovo Pulcinella infranto ogni schema: così l?arte ha trionfato» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono giorni che anon si parla di altro: della scultura di Gaetanoinstallata a piazza Municipio, ?Tu si ?na cosa grande?, per via della sua forma che qualcuno ritiene

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi era Gaetano Pesce - artista del Pulcinella a Napoli : la sua storia e le opere più discusse - Nato a La Spezia l'8 novembre 1939 e morto il 3 aprile 2024 a New York, in queste ore si sta parlando molto di Gaetano Pesce in relazione alla sua opera "Tu sì 'na cosa grande" installata a Napoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli - la statua delle polemiche - femministe contro il Pulcinella di Pesce : "È patriarcato" - Per tanti, però, la scultura sembra solo avere una forma fallica, esattamente come il cornetto rosso portafortuna, tra i souvenir più richiesti di Napoli e segno di buon auspicio, o i numerosi simboli fallici riprodotti a Pompei. Di notte il grande abito è illuminato dall'interno. Si compone di due sculture in dialogo fra loro. (Iltempo.it)

Il "fallo gigante" di Pesce? "Quando l'ho visto..." - la frase che condanna il sindaco Pd di Napoli | Video - L'arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest'opera. . . Quando l'ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l'installazione di Gaetano Pesce 'Tu si' na cosa grande', una rivisitazione stilizzata dell'abito di Pulcinella alta 12 metri che ha scatenato un ... (Liberoquotidiano.it)