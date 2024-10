Manuel Mastrapasqua, un 18enne di Rozzano confessa: fermato in stazione ad Alessandria mentre fuggiva (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano). Un 18enne, residente a Rozzano, si è presentato ad Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, un 18enne di Rozzano confessa: fermato in stazione ad Alessandria mentre fuggiva Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell'omicidio di, il 31enne ucciso a coltellate a(Milano). Un, residente a, si è presentato ad

