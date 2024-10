Manovra, Renzi “No all’aumento delle tasse sulla casa” (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha fatto una legge sbagliata sul Superbonus: in Parlamento lo votammo tutti perchè c’era l’emergenza Covid, ma quando abbiamo visto i numeri siamo stati gli unici a volerci fermare e non avendo chiarezza abbiamo mandato quel governo a casa. Tuttavia, se un cittadino ha già utilizzato la legge rischiando il fallimento, l’idea che oggi si alzino nuovamente le tasse sulla casa non mi convince”. Lo sottolinea il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Omnibus, su La7. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, Renzi “No all’aumento delle tasse sulla casa” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha fatto una legge sbagliata sul Superbonus: in Parlamento lo votammo tutti perchè c’era l’emergenza Covid, ma quando abbiamo visto i numeri siamo stati gli unici a volerci fermare e non avendo chiarezza abbiamo mandato quel governo a. Tuttavia, se un cittadino ha già utilizzato la legge rischiando il fallimento, l’idea che oggi si alzino nuovamente lenon mi convince”. Lo sottolinea il leader di Italia Viva Matteoa Omnibus, su La7. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra, Renzi "No all'aumento delle tasse sulla casa" - ROMA - "Conte ha fatto una legge sbagliata sul Superbonus: in Parlamento lo votammo tutti perché c'era l'emergenza Covid, ma quando abbiamo visto i numeri siamo stati gli unici a volerci fermare e non ... (laprovinciacr.it)

Storia di Ben Ainslie, che non è solo uno skipper - Il timoniere e fondatore di Ineos Britannia proverà per la prima volta a portare la Coppa America di vela nel Regno Unito, dopo una lunga carriera di successi ... (ilpost.it)

Bonus ristrutturazioni 2024: tutto quello che c'è da sapere - Il bonus ristrutturazioni rappresenta uno degli incentivi più attesi e discussi della manovra economica 2024. Con un aliquota del 50%, ... (dailyexpress.it)