In Ludoteca laboratorio di origami e kumiki (Di sabato 12 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, alle 16, nell’ambito dell’edizione 2024 dell’Ottobre giapponese, l’associazione ASCIG, organizzatrice del Festival, proporrà ‘I giochi del Giappone’, laboratorio di origami e kumiki, attività legate alla lavorazione artistica della carta e del legno senza l’uso di colle. Il pomeriggio è dedicato alle bambine e bambini dai 7 ai 14 anni. L’iniziativa è curata dai rappresentanti della provincia di Ibaraki, gemellata con la regione Emilia-Romagna e Hiromi Yamada. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione o telefonicamente al numero 334.7069437, nella seguente fascia oraria: martedì e mercoledì dalle 12.30 e dalle 14.30, oppure tramite mail all’indirizzo Ludoteca@romagnafaentina.it. Ilrestodelcarlino.it - In Ludoteca laboratorio di origami e kumiki Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, alle 16, nell’ambito dell’edizione 2024 dell’Ottobre giapponese, l’associazione ASCIG, organizzatrice del Festival, proporrà ‘I giochi del Giappone’,di, attività legate alla lavorazione artistica della carta e del legno senza l’uso di colle. Il pomeriggio è dedicato alle bambine e bambini dai 7 ai 14 anni. L’iniziativa è curata dai rappresentanti della provincia di Ibaraki, gemellata con la regione Emilia-Romagna e Hiromi Yamada. Per partecipare alè necessaria la prenotazione o telefonicamente al numero 334.7069437, nella seguente fascia oraria: martedì e mercoledì dalle 12.30 e dalle 14.30, oppure tramite mail all’indirizzo@romagnafaentina.it.

