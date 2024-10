Hezbollah, lanciati missili contro una base militare vicino ad Haifa (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo militare libanese Hezbollah ha annunciato di aver lanciato una raffica di razzi contro una base militare israeliana nel sud di Haifa. Lo riporta il Times of Israel citando i media libanesi ma mettendo in dubbio la stessa dichiarazione segnalando come nello Stato ebraico non siano risuonate “sirene e non ci siano segnalazioni di attacchi”. Secondo l’emittente tv Mayadeen il bombardamento sarebbe avvenuto “alle 6 del mattino ora locale”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Hezbollah, lanciati missili contro una base militare vicino ad Haifa Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppolibaneseha annunciato di aver lanciato una raffica di razziunaisraeliana nel sud di. Lo riporta il Times of Israel citando i media libanesi ma mettendo in dubbio la stessa dichiarazione segnalando come nello Stato ebraico non siano risuonate “sirene e non ci siano segnalazioni di attacchi”. Secondo l’emittente tv Mayadeen il bombardamento sarebbe avvenuto “alle 6 del mattino ora locale”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

