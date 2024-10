Giorgia Meloni sul caso conti bancari: “Io la più dossierata d’Italia, ma non hanno mai trovato niente” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il premier Giorgia Meloni è tornata a parlare della vicenda legata al dossieraggio sui conti bancari, sottolineando la necessità di fare chiarezza su questa vicenda. In un’intervista al Tg5, Meloni ha dichiarato: “Spero che una spiegazione arrivi dalla magistratura”, aggiungendo di sentirsi la persona più dossierata d’Italia, ma che la sua vita è stata passata al setaccio senza che emergessero particolari compromettenti. “Forse è proprio per questo che sono così dossierata”, ha aggiunto. “Io sono la persona più dossierata d’Italia, dirò che nel dramma c’è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse questa è anche la ragione per la quale io sono così dossierata”. Thesocialpost.it - Giorgia Meloni sul caso conti bancari: “Io la più dossierata d’Italia, ma non hanno mai trovato niente” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il premierè tornata a parlare della vicenda legata al dossieraggio sui, sottolineando la necessità di fare chiarezza su questa vicenda. In un’intervista al Tg5,ha dichiarato: “Spero che una spiegazione arrivi dalla magistratura”, aggiungendo di sentirsi la persona più, ma che la sua vita è stata passata al setaccio senza che emergessero particolari compromettenti. “Forse è proprio per questo che sono così”, ha aggiunto. “Io sono la persona più, dirò che nel dramma c’è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è. E forse questa è anche la ragione per la quale io sono così”.

