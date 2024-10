È morto padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia che parlava agli ultimi aveva 80 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) I funerali lunedì 14 ottobre a Villabate saranno celebrati dall'arcivescovo Lorefice Si è spento a Palermo all'età di 80 anni padre Giacomo Ribaudo. Malato da qualche tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno del 1944 e ordinato sacerdote ad appena 22 anni il 17 dicembre del 1966. Per diversi anni ha svolto il servizio Sbircialanotizia.it - È morto padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia che parlava agli ultimi aveva 80 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I funerali lunedì 14 ottobre a Villabate saranno celebrati dall'arcivescovo Lorefice Si è spento a Palermo all'età di 80. Malato da qualche tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno del 1944 e ordinato sacerdote ad appena 22il 17 dicembre del 1966. Per diversiha svolto il servizio

