Dopo lo stalking, lo sfratto. Tutte le grane di Mohamed (Di sabato 12 ottobre 2024) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violazione di domicilio. Per aver eseguito in 'autonomia' lo sfratto di una sua dipendente, entrando arbitrariamente nella sua abitazione, cambiando la serratura e di fatto proibendole di tornare a prendere i suoi effetti personali. Nella lista, già piuttosto nutrita, dei reati di cui deve rispondere, difeso dall'avvocato Matteo Murgo, Omar Mohamed, il 'poliedrico' imprenditore trentanovenne calabrese arrestato dalla Guardia di Finanza mercoledì, figurano anche queste condotte. Denunciate, ancora una volta, dalla giovane dipendente che aveva già segnalato gli atteggiamenti vessatori posti in essere, sul lavoro, da Mohamed, titolare di 'Crudo' in via San Mamolo, dove la ragazza era assunta.

